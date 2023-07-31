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НовостиОбщество31 июля 2023 7:39

В Алтайском крае на смену жаре придут дожди и сильный ветер

Об этом предупреждает научрук Гидрометцентра России
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Гроза

Гроза

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае после, а также нескольких других регионах России прогнозируют сильные дожди и ветер. Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, непогода придет на Алтай в ближайшие дни.

По словам метеоролога, на Алтайский край, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую и Томскую области в скором времени обрушатся дожди и сильный ветер. Также неблагоприятная погода будет в Приволжском федеральной округе.

К слову, с 1 по 4 августа в Алтайском крае ожидается и высокая пожароопасность. В МЧС просят помнить о правилах пожарной безопасности.