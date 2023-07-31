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НовостиОбщество31 июля 2023 7:06

В Барнауле 22 многоэтажки остались без горячей воды из-за ремонта

На магистральной теплосети демонтируют заглушки
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
В компании принесли извинения за неудобства

В компании принесли извинения за неудобства

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 31 июля до 12 утра 1 августа не будет горячей воды у части барнаульцев. Как сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, на магистральной теплосети демонтируют заглушки.

По данным телеграм-канала СГК, в районе улицы Чернышевского, 62 на теплосети диаметром 520 мм проводят ремонтные работы. Из-за этого пришлось на время отключить горячую воду. В зону отключения попали:

- семь социальных объектов;

- 22 многоквартирных дома;

- 4,8 тысячи жителей.

В компании принесли извинения за неудобства. Посмотреть список домов, которые попадут под отключение, можно по ссылке.