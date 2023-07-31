Алтайское эко-масло успешно выходит на зарубежные рынки

Производитель успешно завоевывает рынок не только Алтайского края, но Всероссийский, занимая лидирующие позиции в своем сегменте, выходя на мировой уровень. Уникальность продукта в том, эко-масло продается в баллоне, благодаря которому оно не взаимодействует с солнечными лучами и кислородом и остается свежим длительное время.

Эффективная площадка

«Центр поддержки экспорта Алтайского фонда Малого и среднего предпринимательства предлагает действенные инструменты выхода на зарубежный рынок, что положительно сказалось на развитии нашей компании», - отмечает генеральный директор «Алтарии» Галина Чибитько,

Она отмечает, что при посещении бизнес - миссий организация получает квалифицированную поддержку специалистов Центра поддержки экспорта, организует встречи, мероприятия, помогает решать бытовые вопросы.

«К тому же центр поддержки - это еще и образовательная площадка, где качественно информируют и обучают основным принципам работы с зарубежными партнерами, организуют с ними встречи. Сейчас мы находимся в диалоге с четырьмя партнерами из Белоруссии и Узбекистана. Кроме того, бизнес - миссии помогают в рамках региона найти местных производителей, с которыми мы обсуждаем, делимся опытом успешных кейсов», - рассказала гендиректор.

Есть спрос, растет и предложение

Сейчас эко-масла с Алтая продают в Китае, Германии, Азербайджане, Казахстане. И спрос, отмечают в компании, стремительно растет, так как экологически чистые алтайские продукты ценятся во всем мире.

«Многим кажется, что экспорт что-то невозможное. Это не так. Нет того, с чем нельзя справиться, главное начать. И есть люди, готовые в этом помочь. У них – опыт, знания. Следуйте рекомендациям - логистика, брокерские услуги. Все это доступно», - подчеркнула Галина Чибитько.

Важно, добавляет она, найти компанию, заинтересованную в продукции. Самый доступный вариант, это через центр поддержки экспорта. Они открыты для общения и обратной связи, обеспечивают необходимой информацией.

Предприятие планирует увеличить объем продукции за счет внедрения более мощных производственных линий.

«Услуги центра – большой бонус для предпринимателей. Все выверено, профессионально, главное правильно ими воспользоваться. Огромная поддержка – участие в выставках. Это обмен контактами с потенциальными потребителями продукции, партнерами. Грамотно организовать работу по взаимодействию. В рамках бизнес - миссий мы знакомимся со страной изнутри, и уже понимаем, подойдет ли ей наш продукт и как сделать так, чтобы заинтересовать потребителя», - говорит руководитель «Алтарии».

Более подробная информация об услугах центра поддержки экспорта Алтайского фонда МСП и условиях их получения доступна по телефону 8-800-222-83-22, на официальном сайте мойбизнес22.рф и по адресу: улица Мало-Тобольская, 19.

Справка:

При поддержке регионального Центра поддержки экспорта Алтайского фонда МСП по итогам первого полугодия текущего года 39 субъектами предпринимательства заключено 52 экспортных контракта на сумму 4,82 млн. долларов США. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется в рамках национального проекта, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.