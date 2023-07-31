Под Павловским трактом в Барнауле может появиться новая ливневка

Мэрия ищет подрядчика на подготовку документации Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле планируют построить ливневку под Павловским трактом. Как сообщает «Толк», в настоящий момент власти города ищут подрядчика для разработки проектно-сметной документации.

Речь идет об участке на пересечении Павловского тракта с улицей Попова до улицы Солнечная поляна. Там хотят проложить коммуникации протяженностью 1,4 км. Начальная стоимость контракта для расчета сметы - 7,5 млн рублей.

К слову, на данном участке давняя проблема - подтопление после сильных ливней. Летом этого года там начали устанавливать дополнительную систему водоотведения. Дело в том, что действующая система не справляется с напором осадков, коммуникации проложили еще 40-50 лет назад.