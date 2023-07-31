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НовостиОбщество31 июля 2023 2:29

В Барнауле заасфальтировали участки дорог по улице 2-ой строительной

Площадь ремонтируемых участков составила 400 квадратных метров
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Ремонт дорог

Ремонт дорог

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжается ремонт дорог. Как сообщили в пресс-службе администрации города, накануне дорожники заасфальтировали участки по улице 2-ой Строительной.

Работы прошли в Железнодорожном районе Барнаула. Всего асфальт уложили на площади 400 квадратных метров. Участок проверил глава района Андрей Курышин. Он отметил, что в этом году в районе будет обновлено 30 участков, большую часть работ уже выполнили.

Также дорожники отремонтировали дорожные участки по улицам Папанинцев и Циолковского. Предстоит еще провести реконструкцию по проспекту Строителей, Павловскому тракту, улицам Полярной и Смирнова. Всего будет отремонтировано 56,4 тысячи квадратных метров дорог.