В отделе ЗАГСа Ленинского района Барнаула зарегистрировали 800-го младенца

Молодые родители Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В отделе ЗАГС Ленинского района зарегистрировали 800-го новорождённого. Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, июль является знаковым месяцем для пары.

Молодая семья Дениса и Виктории Сохаревых пополнилась 12 июля - у них родился первенец Данил. К слову, супруги познакомились в июле 2019-го, в июле 2020-го мужчина сделал предложение, а 2 июля 2021 года пара сыграла свадьбу. 12 июля в семье родился мальчик.

Рождение малыша родители зарегистрировали дистанционно в рамках сервиса «Рождение ребенка» на портале Госуслуг.

- При получении свидетельства о рождении приятной неожиданностью для родителей стало то, что их сын восьмисотый новорожденный, зарегистрированный в отделе ЗАГС № 3 Ленинского района с начала текущего года, - отметили в мэрии.

Родителям пожелали счастья, любви, а малышу расти здоровым и крепким.