На Алтае регистрируют подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией

Медики Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае наблюдают подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, это сезонная инфекция, случаи заболевания которой регистрируются по всей России.

Источником заболевания является болеющий человек. Он может быть источником и не подозревать об инфекции из-за отсутствия симптомов. Распространяется вирус воздушно-капельным путем, то есть во время разговора, кашля, чихания, или через контакт - предметы обихода, посуду и так далее.

Симптомами болезни являются температура до 40 градусов, боль в мышцах, головная боль, сыпь, тошнота, рвота, ангина, диарея и так далее. Большая часть переносят инфекцию в легкой форме, а выздоравливают через неделю-десять дней.

Специалисты просят помнить о профилактике. Не пить воду из случайных водоемов, не использовать такую воду даже для мытья посуды и фруктов, соблюдать личную гигиену, не купаться в фонтатах и тщательно промывать перед едой зелень, овощи и фрукты.