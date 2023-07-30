В Бийске сгорел пассажирский автобус

Автобус горел открытым огнем. Фот: скриншот видео телеграм-канала «ЧП Бийск»
В Бийске загорелся пассажирский автобус. Никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Бийск».
Как отмечается возгорание произошло на улице Яминской в Бийске. Автобус ехал по маршруту 401 Бийск – Первомайское и у остановки ДСУ-1 загорелся. Никто из пассажиров не пострадал.
Как видно на кадрах с места событий, в автобусе ПАЗ начало густо дымиться отделение двигателя. Позже начался открытый пожар, охвативший весь салон. На момент приезда пожарных автобус горел открытым огнем. В скором времени огонь был потушен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Барнауле применили пенную атаку при тушении пожара в гаражах на проспекте Энергетиков
В Барнауле локализовали пожар в гаражах на проспекте Энергетиков (подробнее)