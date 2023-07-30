В Бийске сгорел пассажирский автобус

Автобус горел открытым огнем. Фот: скриншот видео телеграм-канала «ЧП Бийск»

В Бийске загорелся пассажирский автобус. Никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Бийск».

Как отмечается возгорание произошло на улице Яминской в Бийске. Автобус ехал по маршруту 401 Бийск – Первомайское и у остановки ДСУ-1 загорелся. Никто из пассажиров не пострадал.

Как видно на кадрах с места событий, в автобусе ПАЗ начало густо дымиться отделение двигателя. Позже начался открытый пожар, охвативший весь салон. На момент приезда пожарных автобус горел открытым огнем. В скором времени огонь был потушен.

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