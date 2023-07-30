В Барнауле полицейские задержали бармена, который нес наркотики в коробке

Сотрудники полиции во время патрулирования задержали молодого человека 2001 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники патрульно-постовой службы задержали молодого человека, который нес в картонной коробке наркотики. Подозреваемый задержан, а запрещенные вещества изъяты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции во время патрулирования задержали молодого человека 2001 года рождения, который при приближении полицейских бросил картонную коробку и попытался скрыться. В итоге подозреваемый был задержан. Оказалось, что он работает барменом и был ранее судим за мошенничество.

В коробке у подозреваемого эксперты обнаружили наркотическое вещество весом 49,1 грамм. Молодой человек признался, что купил запрещенные вещества для личного пользования. Сейчас по факту этого происшествия возбужденно уголовное дело по ч.2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере).

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