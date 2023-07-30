1 августа в Барнауле можно будет увидеть суперлуние

Следующее суперлуние можно будет увидеть 31 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула смогут увидеть 1 августа интересное астрономическое явление под названием суперлуние. В эту ночь естественный спутник Земли будет находиться на близком расстоянии от нашей планеты. Об этом сообщает группа «Наблюдательный Барнаул» Вконтакте.

Ночью 1 августа Луна будет казаться наблюдателям ярче и больше обычного. Это связано с тем, что спутник Земли будет находиться в ближайшей к нам точке, а также низко над горизонтом, из-за чего будет ярче отражать лучи Солнца. Явление можно будет увидеть наблюдателям самостоятельно.

Это будет уже второе суперлуние за лето и при этом не последнее. Прошлое наблюдалось 3 июля, а следующее можно увидеть 31 августа.

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