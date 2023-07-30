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НовостиПроисшествия30 июля 2023 9:53

Барнаулец украл инструменты на сумму в 94 тыс. рублей с места своей работы

Работник в Барнауле украл электроинструменты с места своей работы
Александр Коровниченко
В полицию с заявлением о пропаже инструментов обратился директор одной барнаульской организации

В полицию с заявлением о пропаже инструментов обратился директор одной барнаульской организации

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержан мужчина 1995 года рождения, который украл электроинструменты с места своей работы на сумму в 94 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию с заявлением о пропаже инструментов обратился директор одной барнаульской организации. Пропавшее оборудование оценивалось в 94 тыс. рублей. Сотрудниками полиции по подозрении в хищении был задержан работник этой же организации 1995 года рождения. Позже он сознался в содеянном.

Украденное электрооборудование найти не удалось, так как подозреваемый успел его продать, но ущерб потерпевшему он возместил в полном объеме. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 158 УК РФ «Кража».

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