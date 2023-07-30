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НовостиОбщество30 июля 2023 6:35

Жилой комплекс планируют построить у ТЦ «Арена» в Барнауле

Новый комплекс включает два десятиэтажных здания
Александр Коровниченко
Всего в домах будет построено 454 квартиры

Всего в домах будет построено 454 квартиры

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на градосовете 27 июля представили проект строительства нового жилого комплекса. Он будет находиться на ул. Просторная, 390, рядом с ТЦ «Арена». Об этом сообщает «Толк».

Жилой комплекс будет состоять из двух 10-этажных домов. Построены они будут из кирпича. Всего в домах будет 454 квартиры. Также рядом с зданиями будет расположен многоуровневый гараж.

Градосовет высказал несколько замечаний проекту. Застройщику необходимо выровнять выезд на улицу Просторная, сделать вечернюю подсветку и организовать подъезд для транспорта с крупногабаритным грузом. Проект одобрили с условием учесть замечания.

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