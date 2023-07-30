Пять человек вывели спасатели из горящего здания в Новоалтайске

В тушении возгорания приняли участие 21 человек и 6 единиц специальной техники Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Рано утром 30 июля в Новоалтайске произошло возгорание в промышленном здании. Спасатели вывели из помещений пять человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения утром 30 июля. Пожар произошел в Новоалтайске по улице Вагоностроителей. Горело промышленное здание, а именно цех по производству картона.

Оперативно прибывшие спасатели вывели из здания 5 человек. До этого еще 5 человек смогли самостоятельно выйти из помещений. В происшествии пострадавших нет. В тушении возгорания приняли участие 21 человек и 6 единиц специальной техники.

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