Сибирский форум по оздоровительному и медицинскому туризму пройдет в Белокурихе

На форуме обсудят как питаться здоровой едой Фото: Олег УКЛАДОВ

В Белокурихе в седьмой раз пройдет Сибирский форум по оздоровительному и медицинскому туризму. Он состоится с 23 по 25 августа на площадке санатория «Алтай-West». Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

На форуме выступят сотрудники Российской академии наук. Так, пленарное заседание проведет советник президента РАН Максим Сафонов. С докладом «Укрепление здоровья здоровых - стратегия развития медицины XXI века» выступит академик РАН Александр Разумов. Пройдет в рамках форума и научная конференция «Разумовские чтения».

Также, отмечается, что форум будет интересен широкому кругу посетителей, а не только для профессионалов и ученых. Например, в рамках форума пройдет фестиваль семейного здоровья «Здравиада-2023», мастер-классы по здоровому питанию. Кроме этого, пройдет экскурсия по санаториям Белокурихи.

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