Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2023 1:27

Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае 30 июля

Возможны сильные дожди и даже град
Александр Коровниченко
В краевой столице прогнозируются кратковременные дожди с возможными грозами

В краевой столице прогнозируются кратковременные дожди с возможными грозами

Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду в Алтайском крае 30 июля. В некоторых районах при грозах возможен сильный дождь и даже град. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В Алтайском крае 30 июля температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. При этом в юго-западных районах региона температура может подняться до +32 градусов. В отдельных районах края пройдут кратковременные дожди, грозы. При грозах может пойти сильный дождь и даже град. Ветер южный с переходом на западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов. В краевой столице также прогнозируются кратковременные дожди с возможными грозами. Ветер южный с переходом на западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яркую радугу сфотографировали в Барнауле

Она появилась в небе 28 июля (подробнее)