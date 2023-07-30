В краевой столице прогнозируются кратковременные дожди с возможными грозами Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду в Алтайском крае 30 июля. В некоторых районах при грозах возможен сильный дождь и даже град. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В Алтайском крае 30 июля температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. При этом в юго-западных районах региона температура может подняться до +32 градусов. В отдельных районах края пройдут кратковременные дожди, грозы. При грозах может пойти сильный дождь и даже град. Ветер южный с переходом на западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов. В краевой столице также прогнозируются кратковременные дожди с возможными грозами. Ветер южный с переходом на западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

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