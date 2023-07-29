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НовостиСпорт29 июля 2023 13:15

Клуб «Динамо Барнаул» одержал разгромную победу над командой «Акрон-2»

Матч «Динамо Барнаул» - «Акрон-2» окончился со счётом 5:0
Александр Коровниченко
Матч закончился разгромной победой барнаульского клуба

Матч закончился разгромной победой барнаульского клуба

Фото: Александр Коровниченко

29 июля в Барнауле на стадионе «Динамо» прошел матч третьего тура Лиги 2. Победу с разгромным счетом одержала барнаульская команда.

Уже с самого начала первого тайма барнаульское «Динамо» провело несколько хороших атак. В итоге был забит быстрый гол на 5 минуте встречи. К концу тайма счет был уже 2:0. При этом барнаульская команда еще и не реализовала пенальти.

Успешное начало помогло динамовцам уверено провести второй тайм доведя счет до разгромного - 5:0. Голами в составе «Динамо» отметились Абрамов (5-ая минута), Яркин (40-ая минута), Зарецкий (53-ая минута), Завьялов (62-ая минута), Осипов (87-ая минута).

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