Матч закончился разгромной победой барнаульского клуба Фото: Александр Коровниченко

29 июля в Барнауле на стадионе «Динамо» прошел матч третьего тура Лиги 2. Победу с разгромным счетом одержала барнаульская команда.

Уже с самого начала первого тайма барнаульское «Динамо» провело несколько хороших атак. В итоге был забит быстрый гол на 5 минуте встречи. К концу тайма счет был уже 2:0. При этом барнаульская команда еще и не реализовала пенальти.

Успешное начало помогло динамовцам уверено провести второй тайм доведя счет до разгромного - 5:0. Голами в составе «Динамо» отметились Абрамов (5-ая минута), Яркин (40-ая минута), Зарецкий (53-ая минута), Завьялов (62-ая минута), Осипов (87-ая минута).

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