Учебники Фото: Министерство культуры Алтайского края

К началу нового учебного года 7 детских школ искусств Алтайского края получат новые учебники. Об этом сообщает минкультуры региона.

Среди учреждений, которые получат учебники по музыкальной литературе, Троицкая, Мамонтовская и Родинская детские школы искусств.

В 2022 – 2023 учебном году количество обучающихся по предпрофессиональным программам в этих учреждениях составило не менее 85%. В первый класс на предпрофессиональные программы в области музыкального искусства приняли более 93% от общего количества поступивших школы.

Отметим, что всего с 2019 по 2022 год за счет средств краевого бюджета купили учебники для 29 муниципальных детских школ искусств Алтайского края.