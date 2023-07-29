Алтайские охотинспекторы получили беспилотники для патрулирования

Беспилотник
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
Государственным охотничьи инспекторы в Алтайском крае получили беспилотные летательные аппараты для патрулирования охотничьих угодий Алтайского края. Об этом сообщает минприроды региона.
Благодаря беспилотникам проще будет фиксировать нарушения, к тому же сократятся расходы на бензин, ведь будет меньше поездок.
- Летательные аппараты позволят повысить эффективность деятельности оперативных групп, которые будут контролировать соблюдение законодательства в предстоящем летне-осеннем периоде охоты на пернатую дичь. а также в последующем времени, - подчеркнули в ведомстве.
Там отметили, что фото и видеофиксация нарушений правил охоты является практически неоспоримым доказательством.
Кроме того, беспилотники можно использовать для выявления незаконных рубок и других целей.