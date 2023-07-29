Губернатор Томенко принял участие в закрытии выставки «Сибирь XIII» в Барнауле

Закрытие выставки «Сибирь XIII» Фото: Антон ФЕДОТОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в закрытии масштабной художественной выставки «Сибирь XIII». Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Выставка работала в Барнауле три с половиной недели. Ее успели посетить почти 40 тысяч человек.

- Не удивлен такому интересу, ведь на выставке были представлены лучшие работы нескольких сотен мастеров со всей Сибири, - отметил глава региона.

Приз зрительских симпатий получил алтайский художник Валерий Октябрь с картиной «Суровый Алтай». На ней изображены живописные и монументальные горы Алтайского края.