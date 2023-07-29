В Барнауле полыхал частный дом

На месте ЧП Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В пятницу, 28 июля в Барнауле горел частный дом. Подробности произошедшего рассказали в региональном управлении МЧС.

Пожар произошел в частном доме на улице 4-я Западная. С огнем боролись 33 человека, использовали 7 автоцистерн. На фото с мечта ЧП видно, что пламя было сильным.

Возгорание ликвидировали на площади 200 квадратных метров. Из опасной зоны пожарные оперативно вынесли газовый баллон.

Пострадавших в результате пожара нет, его причины предстоит установить.