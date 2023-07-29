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НовостиОбщество29 июля 2023 5:23

В Республике Алтай построят новый аэропорт с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров

Старый планируют снести
Герман Архаров
Региону требуется более мощный аэропорт

Региону требуется более мощный аэропорт

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске возведут новый аэропорт с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Региону требуется более мощный аэропорт. Новый проектируют на 1,2 млн пассажиров. Часть инфраструктуры построит правительство – планируется расширение полосы до 550 метров и возведение перронов.

После постройки нового старый аэропорт в столице Республике Алтай планируют снести.

Также Герман Греф отметил, что планируется расширение Чуйского тракта до четырех полос. Кроме того, построят детский парк на 26 гектарах и до 2,5 тысяч гостиничных номеров.

В будущем компания будет рассматривать создание и других объектов базовой туристической инфраструктуры в Республике Алтай.