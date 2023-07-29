Матч третьего тура Лиги 2 пройдет в Барнауле на стадионе «Динамо» Фото: Александр Коровниченко

В третьем туре Лиги 2 в Барнауле сыграет «Динамо» и команда «Акрон-2» из Тольятти. Матч состоится 29 июля в 17 часов.

Барнаульское «Динамо» провело с начала сезона 2 матча. В первом туре сыграли вничью с командой «Уралец-ТС», а во втором проиграли «Химик-Августу». Сейчас барнаульская команда занимает 8 предпоследнее место в турнирной таблице. «Акрон-2» также неудачно начали сезон. Тольяттинская команда занимает последнее место с двумя поражениями.

Матч третьего тура пройдет в Барнауле на стадионе «Динамо». Начало встречи в 17 часов по местному времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в официальной группе ФК «Динамо-Барнаул» во Вконтакте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая реформа в российском футболе: когда и с кем сыграет барнаульское «Динамо»

Стало известно, с кем будет играть «Динамо» (Барнаул) в новом сезоне (подробнее)