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НовостиСпорт29 июля 2023 4:11

«Динамо Барнаул» - «Акрон-2»: когда и во сколько состоится матч

Барнаульское «Динамо» сыграет с «Акрон-2» 29 июля в матче третьего тура Лиги 2
Александр Коровниченко
Матч третьего тура Лиги 2 пройдет в Барнауле на стадионе «Динамо»

Матч третьего тура Лиги 2 пройдет в Барнауле на стадионе «Динамо»

Фото: Александр Коровниченко

В третьем туре Лиги 2 в Барнауле сыграет «Динамо» и команда «Акрон-2» из Тольятти. Матч состоится 29 июля в 17 часов.

Барнаульское «Динамо» провело с начала сезона 2 матча. В первом туре сыграли вничью с командой «Уралец-ТС», а во втором проиграли «Химик-Августу». Сейчас барнаульская команда занимает 8 предпоследнее место в турнирной таблице. «Акрон-2» также неудачно начали сезон. Тольяттинская команда занимает последнее место с двумя поражениями.

Матч третьего тура пройдет в Барнауле на стадионе «Динамо». Начало встречи в 17 часов по местному времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в официальной группе ФК «Динамо-Барнаул» во Вконтакте.

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