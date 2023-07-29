Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 июля 2023 3:17

Пять кандидатов подали документы на участие в выборах главы Алтайского края

Всего о своем выдвижении в качестве кандидата в главы Алтайского края избирком уведомили девять человек
Герман Архаров
Выборы губернатора Алтайского края пройдут 10 сентября

Выборы губернатора Алтайского края пройдут 10 сентября

Фото: Олег УКЛАДОВ

28 июля Владислав Вакаев («Новые люди») и Елена Хрусталева («Партия Пенсионеров») представили в избирком документы на регистрацию для участия в выборах губернатора Алтайского края.

Вакаев и Хрусталева предоставили листы поддержки, в которых содержатся 527 подписей избранных депутатов и глав муниципальных образований региона.

Ранее пакеты документов уже предоставили действующий губернатор Виктор Томенко («Единая Росси»), Евгения Боровикова («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), а также Сергей Булаев (ЛДПР).

Всего о своем выдвижении в качестве кандидата в главы Алтайского края избирком уведомили девять человек. Среди них также доцент АлтГУ Виктор Нагайцев («Зеленая альтернатива»), депутат Госдумы Мария Прусакова (КПРФ), депутат АКЗС Сергей Малинкович («Коммунисты России»), а также заведующий лабораторией водной экологии ИВЭП СО РАН Владимир Кириллов («Зеленые»).

Напомним, выборы губернатора Алтайского края пройдут 10 сентября. В регионе впервые будут использовать и дистанционное электронное голосование.