Пять кандидатов подали документы на участие в выборах главы Алтайского края

Выборы губернатора Алтайского края пройдут 10 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

28 июля Владислав Вакаев («Новые люди») и Елена Хрусталева («Партия Пенсионеров») представили в избирком документы на регистрацию для участия в выборах губернатора Алтайского края.

Вакаев и Хрусталева предоставили листы поддержки, в которых содержатся 527 подписей избранных депутатов и глав муниципальных образований региона.

Ранее пакеты документов уже предоставили действующий губернатор Виктор Томенко («Единая Росси»), Евгения Боровикова («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), а также Сергей Булаев (ЛДПР).

Всего о своем выдвижении в качестве кандидата в главы Алтайского края избирком уведомили девять человек. Среди них также доцент АлтГУ Виктор Нагайцев («Зеленая альтернатива»), депутат Госдумы Мария Прусакова (КПРФ), депутат АКЗС Сергей Малинкович («Коммунисты России»), а также заведующий лабораторией водной экологии ИВЭП СО РАН Владимир Кириллов («Зеленые»).

Напомним, выборы губернатора Алтайского края пройдут 10 сентября. В регионе впервые будут использовать и дистанционное электронное голосование.