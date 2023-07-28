Жителя Родинского района будут судить за надругательства над девочками 5 и 8 лет

Преступление удалось раскрыть после того, как девочки рассказали о противоправных действиях злоумышленника сотрудникам полиции Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летнего жителя Родинского района Алтайского будут судить за надругательствами над девочками 5 и 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, обвиняемый проживал вместе с сожительницей и тремя ее маленькими детьми в одном из сел Родинского района. Все произошло в декабре 2022 года. Когда мать детей ушла по делам из дома, он надругался над ее дочерьми 5-ти и 8-ми лет, используя угрозы и применяя насилие к детям.

– Преступление удалось раскрыть после того, как девочки рассказали о противоправных действиях злоумышленника сотрудникам полиции, которые в ходе профилактического рейда посетили семью, - уточнили в СК

Уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ направлено в суд.

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