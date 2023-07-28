«Задел опору столба линии электропередач». В СК рассказали о ходе расследования дела о крушении вертолета на Алтае

Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

В СК на транспорте рассказали о ходе расследования уголовного дела по факту авиакатастрофы с Ми-8 в Республике Алтай, в которой погибли четыре человека.

Напомним, ЧП произошло в селе Тюнгур 27 июля рухнул вертолет Ми-8, на борту которого было 16 человек. Трое из них – члены экипажа, остальные – пассажиры. Воздушное судно следовало по маршруту «Карасук-Тюнгур-Белуха-Тюнгур-Карасук».

– Во время касания земли хвостовой частью задел опору столба линии электропередач и, потеряв контроль, опрокинулся на правый бок. На борту воздушного судна находилось 3 члена экипажа и 13 пассажиров, – рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России

Напомним, дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ.