Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 10:23

Для нового путепровода на проспекте Ленина в Барнауле начали собирать рельсы

Работы должны завершить в конце августа
Вера Березовская
Фото: телеграм-канал "Мост"

Фото: телеграм-канал "Мост"

Для нового путепровода на проспекте Ленина в Барнауле в «Горэлектротрансе» начали собирать рельсы. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

Накануне специалисты Горэлектротранса начали собирать рельсошпальную решетку для строительства трамвайных путей на посту возле Нового рынка.

По намеченному плану работы должны завершить в конце августа, затем готовые конструкции будут уложены на полотно моста.

Ранее на мосту в районе ТЦ «Пионер» смонтировали первую 48-метровую балку пролета между третьей и четвертой опорами.