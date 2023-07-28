Для нового путепровода на проспекте Ленина в Барнауле начали собирать рельсы

Фото: телеграм-канал "Мост"

Для нового путепровода на проспекте Ленина в Барнауле в «Горэлектротрансе» начали собирать рельсы. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

Накануне специалисты Горэлектротранса начали собирать рельсошпальную решетку для строительства трамвайных путей на посту возле Нового рынка.

По намеченному плану работы должны завершить в конце августа, затем готовые конструкции будут уложены на полотно моста.

Ранее на мосту в районе ТЦ «Пионер» смонтировали первую 48-метровую балку пролета между третьей и четвертой опорами.