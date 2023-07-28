Чуйский тракт. Фото: Минтранс РФ https://mintrans.gov.ru/

На шести участках Чуйского тракта в Алтайском крае расширяют проезжую часть до четырех полос. К 2035 году трассу планируется расширить по всей протяженности, отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- В прошлом году было открыто движение по 5 его участкам общей протяженностью 32 километра, которые были расширены до четырех полос. Количество ДТП здесь, по данным дорожников, снизилось на 75%. Строим самую безопасную дорогу Сибири! – написал губернатор.

Общая протяженность Чуйского тракта на территории Алтайского края – около 300 километров. Как отметил губернатор Виктор Томенко, чуть больше трети дороги уже расширена до четырех полос. Сейчас в работе еще 6 участков.

Ранее губернатор края Виктор Томенко проверил, как идет реконструкция дороги Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь с 15 по 35 километр. На данный момент на участке расширили дорожное полотно и провели реконструкцию двух мостов.