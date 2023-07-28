Администрация Барнаула поставила на контроль вопросы начисления платы за отопление в ЖК «Парковый»

Ранее некоторые жильцы пожаловались, что получили в квитанциях за июнь сумму, аналогичную зимним месяцам Фото: Олег УКЛАДОВ

После жалоб жильцов ЖК «Парковый» на начисления платы за отопление летом в администрации Барнаула провели ряд совещаний.

Ранее некоторые жильцы пожаловались, что получили в квитанциях за июнь сумму, аналогичную зимним месяцам. В администрации Барнаула отметили, что централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение жилого комплекса по улице Парковая, 71 осуществляется от газовой котельной по адресу: ул. Парковая, 73.

Как пояснили представители теплосетевой компании, в связи с неисправностью прибора учета тепловой энергии, который установлен на котельной, начисление платы за поставленное тепло для жителей проводится управляющей компанией по нормативу – равными долями в течение года, независимо от отопительного периода. Кроме того, так как прибор учета теплоснабжения установлен на котельной, а тепловые сети, которые подведены к домам, не являются общедомовым имуществом, то данный узел учета тепловой энергии, невозможно использовать в расчетах с жителями. Поэтому управляющая компания в течении года должна была распределять начисленные равные суммы за поставленное тепло пропорционально площади квартир

– Однако управляющая компания осуществляет начисление платы за тепло жителям ЖК «Парковый» по индивидуальным счетчикам без учета мест общего пользования. В результате такого подхода в зимний период управляющая компания предъявляла жителям к оплате счета больше, чем теплосетевики начисляли по нормативу потребления, а в весенний период складывалась обратная ситуация, что привело к необходимости проведения корректировки платежей за отопление потребителям, – пояснили в мэрии.

Администрация города направила обращение в Государственную инспекцию Алтайского края для проведения проверки по вопросу начисления жителям дома по ул. Парковая, 71 платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.