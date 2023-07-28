С весны на заправках края цена за литр бензина стала больше Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае растут цены на бензин. В чем причина удорожания топлива, рассказал «Толку» вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

С весны на заправках края цена за литр бензина стала больше на один-два рубля в зависимости от марки. По данным издания, если данный вопрос поставить на контроль, то не исключено, что уже к осени цена может перевалить за 60 рублей за литр 95-го.

При этом не факт, что это произойдет на всех АЗС. Под ударом, скорее всего, окажутся независимые заправки, а сетевики смогут сдержать прайс. Причина – в стремительном росте оптовых цен. Юрий Матвейко отметил, что оптовые цены на бензины за год выросли по АИ-92 на 55%, по АИ-95 – на 46%, а при этом розничная цена на сетевых АЗС – на 3,5%. При этом на своих заправках нефтяники цены придерживают: в опте торгуют на 10% выше, чем предлагают у себя в рознице.

Издание сообшает, что сейчас на заправках продают топливо, купленное по более низким ценам. Действующие оптовые цены докатятся до АЗС края к началу августа.