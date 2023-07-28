В ДТП с переворотом в Барнауле пострадали три человека

проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

27 июля в Барнауле произошло жесткое ДТП с переворотом на ул. Северо-Западной. В результате аварии пострадали три человека, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Предварительно установлено, что водитель-мужчина за рулем Toyota Camry столкнулся с двигающимся во встречном направлении Mitsubishi Pajero

В результате аварии получили травмы водитель и пассажир Toyota, а также пассажир Mitsubishi. Их госпитализировали в горбольницу №1.

Полиция проводит проверку.