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НовостиПроисшествия28 июля 2023 4:25

В ДТП с переворотом в Барнауле пострадали три человека

В Барнауле произошло жесткое ДТП на Северо-Западной
Вера Березовская
проводится проверка

проводится проверка

Фото: Олег УКЛАДОВ

27 июля в Барнауле произошло жесткое ДТП с переворотом на ул. Северо-Западной. В результате аварии пострадали три человека, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Предварительно установлено, что водитель-мужчина за рулем Toyota Camry столкнулся с двигающимся во встречном направлении Mitsubishi Pajero

В результате аварии получили травмы водитель и пассажир Toyota, а также пассажир Mitsubishi. Их госпитализировали в горбольницу №1.

Полиция проводит проверку.