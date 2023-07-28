В барнаульском поселке подключили уличное освещение

Протяженность новой линии освещения составляет более 300 метров Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском поселке Ягодном подключили уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- 13 светильников теперь освещают участок переулка Привокзальный от дома №8 до улицы Центральной в поселке Ягодном. Это стало возможным благодаря участию жителей в краевом проекте поддержки местных инициатив, - отмечают в мэрии.

Протяженность новой линии освещения составляет более 300 метров. На работу потратили 470 тысяч рублей.