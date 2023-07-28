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НовостиОбщество28 июля 2023 3:58

В барнаульском поселке подключили уличное освещение

Светильники установили в Ягодном
Вера Березовская
Протяженность новой линии освещения составляет более 300 метров

Протяженность новой линии освещения составляет более 300 метров

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском поселке Ягодном подключили уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- 13 светильников теперь освещают участок переулка Привокзальный от дома №8 до улицы Центральной в поселке Ягодном. Это стало возможным благодаря участию жителей в краевом проекте поддержки местных инициатив, - отмечают в мэрии.

Протяженность новой линии освещения составляет более 300 метров. На работу потратили 470 тысяч рублей.