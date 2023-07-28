Обезобразил: житель Барнаула предстанет перед судом за повреждение мемориальной таблички с изображением воина-десантника

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Барнаула, который обвиняется в повреждении мемориальных табличек на Аллее Десантников. Об этом рассказали в СУ СК по региону.

Напомним, все произошло в в июне текущего года в Барнауле. Следствие установило, что обвиняемый, будучи пьяным, проходил по Аллее Памяти воинов-десантников. Решив похулиганить, он нанес удар по мемориальной табличке с изображением воина-десантника.

Тем самым вандал не только обезобразил внешний вид портрета, но и испортил общий вид мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ. Дело направили в суд.