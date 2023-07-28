В исторической части Барнаула хотят построить здание научного центра со шпилем

Проект здания разработал и представил на градосовете 27 июля архитектор Владимир Золотов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле построят новое здание для научного центра, который занимается производством ингредиентов для изготовления сыров и кисломолочной продукции. Как сообщает «Толк», он разместится по адресу ул. Луговая, 3.

Проект здания разработал и представил на градосовете 27 июля архитектор Владимир Золотов. Архитектуру стилизовали под историзм, но с современными мотивами. В здании будет три этажа из металлического каркаса, стены кирпичные, перекрытия – монолитные. Разработчики прокта использовали на фасадах декор, круглые колонны, французские балконы, вечернюю подсветку. На эскизе венчает здание мощный шпиль.

На градосовете часть экспертов назвали представленное решение неудачным из-за габаритов, грубых колористических и пластических решений, посоветовав «смягчить» здание, чтобы оно лучше влилось в пространство. Другие члены градосовета, наоборот, поддержали проект.

Поскольку мнения разделились, присутствующие решили проголосовать. Большинство из них выступили за то, чтобы поддержать проект с учетом замечаний.