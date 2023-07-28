Начинаем и заканчиваем подготовку к школе: как полностью собрать детей и сэкономить родителям

Чем раньше начать готовиться к школе – тем больше вероятность, что вы купите то, что вам нужно, а не то, что осталось в последний момент. Рюкзаки, пеналы и ручки, папки для бумаг, тетради и блокноты – у родителей всегда голова кругом в преддверии учебного года! Порой даже страшно подумать, во что выльется итоговая сумма. Но и тут всегда есть секреты, которые облегчат процесс подготовки. Даже не просто облегчат, а сделают его по-настоящему приятным для всей семьи.

Потому что по-другому с акцией «Второй товар за 1 рубль» от «Галамарта» быть не может: выгода получается ошеломительная. Предложение действует 29 и 30 июля на все школьные товары: от рюкзаков – до ручек. Ассортимент – на любой вкус, да еще и плюс новинки! В этом году это коллекции «Милый котик» для девочек и «Кул геймер» для мальчиков. Рюкзак, фломастеры, папку для тетрадей, пенал – все можно подобрать в одной цветовой гамме.

Кстати, рюкзаков по такой акции можно взять и несколько (представьте, новый классный рюкзак – всего за 1 рубль!). Пусть будут разные для учебы, кружков, для прогулок, да хоть для разного настроения. Яркие, однотонные, для самых маленьких и подростков, с брелоками, нашивками и пайетками – выбор богатый. Ну а если есть рюкзак – надо подумать и о наполнении. К вашим услугам – «забавная канцелярия», которая пользуется настоящей народной любовью. И есть за что!

Маркеры-выделители в виде сердец от ClipStudio, пенал-подставка в виде монстров (дикие, но симпатичные), ручки с помпонами – это те предметы, которые поднимут настроение даже на самом скучном уроке, даже за самым сложным домашним заданием. И, разумеется, не забываем про бумажную продукцию: цветную бумагу, тетради, записные книжки с забавными аппликациями… Кстати, ручки и тетради лучше всего брать «про запас»: они имеют свойство постоянно теряться.

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*Акция «Второй товар за 1 рубль» действует на канцтовары 29-30 июля 2023 г. в розничных магазинах «Галамарт».

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