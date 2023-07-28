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НовостиОбщество28 июля 2023 1:32

В Барнауле перекроют две полосы нечетной стороны улицы Аванесова

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ
Вера Березовская
Движение будет перекрыто на двух полосах по нечетной стороне с 21.00 часов 28 июля до 21:00 29 июля

Движение будет перекрыто на двух полосах по нечетной стороне с 21.00 часов 28 июля до 21:00 29 июля

Фото: Анна СЕМИНА

28 июля в Барнауле перекроют две полосы нечетной стороны улицы Аванесова в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как пояснили в Барнаульском водоканале, после устранения повреждения, которое произошло 21 июля по улице Аванесова в районе дома №108, было решено дополнительно обследовать канализационный коллектор. В результате специалисты выявили повреждение еще одного участка по адресу улица Аванесова, 125.

Движение будет перекрыто на двух полосах по нечетной стороне с 21.00 часов 28 июля до 21:00 29 июля.