Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июля 2023 1:19

Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о крушении вертолета на Алтае, при котором погибли 4 человека

Председатель СК России взял на контроль дело о крушении вертолета на Алтае
Вера Березовская
Следком возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ

Следком возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела об авиационном происшествии с вертолетом в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Днем 27 июля в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай вертолет Ми-8 рухнул и загорелся. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще шесть получили травмы.

Транспортный Следком возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.