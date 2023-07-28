Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о крушении вертолета на Алтае, при котором погибли 4 человека

Следком возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела об авиационном происшествии с вертолетом в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Днем 27 июля в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай вертолет Ми-8 рухнул и загорелся. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще шесть получили травмы.

Транспортный Следком возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.