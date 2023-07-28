Алтайским выпускникам предлагают учебу и работу по программе «Кадровый резерв» от «Синергии»

Чтобы стать участником программы, нужно пройти отбор, состоящий из трех этапов Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году 11 класс в Алтайском крае окончили более 10 тысяч ребят. Для выпускников школ действует программа «Кадровый резерв» от Университета «Синергия». Преимущество программы в том, что вчерашние школьники смогут не только бесплатно учиться в вузе и получать стипендию, но и выполнять оплачиваемую работу. Участникам «Кадрового резерва» предоставляется место в общежитии.

- По этой программе в Университете работают четыре факультета: управления, экономики, программирования и дизайна. Основное обучение ориентировано на решение прикладных задач. Для дополнительного обучения проходят тренинги и мастер–классы, ребятам формируют навыки скорочтения, проводят тренировки памяти, развития личной эффективности и тайм–менеджмента. В качестве дипломной работы они готовят и защищают бизнес–план, — пояснил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Чтобы стать участником программы, нужно пройти отбор, состоящий из трех этапов, — собеседования, онлайн–интервью и недельной «Школа лидерства». При принятии решения комиссия будет учитывать также баллы ЕГЭ и личностные качества ребят. В прошлом году конкурс составил 50 человек на место.

Участникам «Кадрового резерва» помогут составить дорожную карту, чтобы успешно построить карьеру в ведущих российских компаниях. По завершении учебы у ребят будет выбор — поступить в магистратуру, аспирантуру или освоить программу бизнес–образования MBA. Большая часть (80%) выпускников обычно выбирает работу в «Синергию», заверил Вадим Лобов.

- Я получил работу в кампусе в Дубае. Кто бы мог подумать, что я, обычный парень из региона, смогу трудоустроиться в другой стране в таком раннем возрасте. Эта программа стала для меня началом моей международной карьеры. Учиться и одновременно работать сложно, но оно того стоило, — рассказывает Илья Мельничук, выпускник проекта «Кадровый резерв» коммерческий директор филиала Университета «Синергия» в Дубае.