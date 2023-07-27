Минтранс намерен лишить перевозчика права обслуживать маршрут Барнаул-Новоалтайск

Пассажиры в частности недовольны нарушением графика перевозок Фото: Олег УКЛАДОВ

Минтранс Алтайского края намеревается обратиться в суд, чтобы лишить компанию-перевозчика «Автомиг» права обслуживать маршрут Барнаул-Новоалтайск, передает «Толк».

Информация об этом находится в картотеке краевого арбитражного суда. «Автомиг», судя по открытым источникам, осуществляет перевозки и на других популярных маршрутах. Однако министерство хочет лишить компанию права именно на маршрут №134. По словам представителя минтранса, поводом послужили жалобы местных жителей на частые нарушения графика перевозок, а иногда и на отсутствие автобусов на маршруте.

Представители ведомства также отмечают, что обращение в суд является единственным способом лишить компанию маршрута. При этом, чтобы граждане не остались без транспорта, нужно будет найти замену в виде резервного перевозчика. А в будущем провести конкурс, чтобы выбрать новую организацию для обслуживания этого маршрута.

На данный момент изданию не удалось получить комментарий от компании-перевозчика.