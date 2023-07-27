МЧС: в крушении вертолета на Алтае погибли четверо, а не шестеро человек

Всего на борту было 16 человек. Фото: УГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В ГУ МЧС по Республике Алтай сообщили уточненные данные по погибшим и пострадавшим в крушении вертолета 24 июля.

- Погибли четверо человек, пострадали 10, - сказали «Комсомолке» в ведомстве.

Ранее сообщалось, что погибли шестеро, а пострадали девять человек.

Напомним, всего на борту было 16 человек: трое членов экипажа и 13 туристов.

Фельдшер скорой помощи из Тюнгура Наталья Ошлокова рассказала, что пострадавших доставили в Усть-Коксинскую больницу вертолетом и на машинах скорой помощи. У пациентов ожоги 1-2 степени, у одного травма ноги.

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