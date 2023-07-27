«Одного выбросило через стекло, остальных быстро достали». Экипаж рухнувшего на Алтае вертолета выжил

Место крушения. Фото: пресс-служба Управления ГОЧС по Республике Алтай

Пилоты и бортмеханик вертолета МИ-8, который упал в Республике Алтай 27 июля, выжили. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

– По нашей информации, после крушения пилоты и бортмеханик выжили — одного выбросило через стекло, остальных быстро достали, – пишет источник.

Напомним, всего на борту частного вертолета находились 16 человек. Среди них 3 члена экипажа и 13 туристов. В результате катастрофы на месте погибли шесть человек, еще семь получили травмы различной степени тяжести. По информации «КП», одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Не исключено, что в ближайшее время число пострадавших в ближайшее время может увеличиться.