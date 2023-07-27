На участке расширили дорожное полотно и провели реконструкцию двух мостов. Фото Антона Червякова

Губернатор края Виктор Томенко проверил, как идет реконструкция дороги Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь с 15 по 35 километр. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Эта дорога была открыта еще в 1970 году, и с тех пор там не было реконструкции или капитального ремонта. Однако она переносит значительную нагрузку, включая большой туристический поток. Поэтому в крае последовательно работают над восстановлением дороги, чтобы она соответствовала современным стандартам безопасности и выдерживала большие нагрузки.

На данный момент на участке расширили дорожное полотно и провели реконструкцию двух мостов. Для безопасности движения установили ограждения, освещение, тротуары и остановочные комплексы.

Губернатор отметил, что эти работы являются сложными и затратными, их стоимость составляет 2,1 миллиарда рублей. Поэтому используются инфраструктурные бюджетные кредиты. Завершить работы планируется осенью.

Следующим этапом будет реконструкция участка дороги от села Ая до нулевого километра. Работа будет еще более сложной из-за особенностей ландшафта и наличия воды в грунтах. Предварительные расчеты показывают, что потребуется около 3 млрд рублей.

- Заниматься этим вопросом обязательно нужно, так что будем искать возможности и средства сделать и этот участок дороги, - подчеркнул глава края.