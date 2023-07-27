В Барнауле женщина и две машины провалились под асфальт

Яма образовалась на перекрестке улиц Багряная и Лиственничная. Скриншот видео t.me/vkurse22

В Барнауле женщина и две машины провалились в яму на асфальте, которая появилась после строительства водопровода. Об этом сообщается в паблике «В курсе 22».

ЧП произошло на перекрестке улиц Багряная и Лиственничная. Сначала одним колесом под землю ушла Chevrolet Niva. После того, как машину вытащили, в яму по самую грудь угодила местная жительница - ее вызволил сосед.

После в яму одним колесом провалился КамАЗ, который приехал на ремонтные работы. Плюс к этому в яму ушел и дорожный знак.

Отмечается, что под асфальтом находятся газовые и электрические коммуникации.

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