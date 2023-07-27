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НовостиПроисшествия27 июля 2023 6:39

В Бийске двое мальчиков на мопеде сбили девушку, которая вышла из автобуса

Дети на мопеде в Бийске решили объехать автобус и угодили в ДТП
Александра Сапожкова
На место выезжали сотрудники ДПС

На место выезжали сотрудники ДПС

Фото: Олег УКЛАДОВ

Пользователи тг-канала «Бийск 22» обсуждают аварию, которая произошла 26 июля на Переезде. Двое мальчиков на мопеде сбили девушку.

Один из свидетелей написал, что девушка выходила из автобуса. В этот момент двое 10-летних мальчиков на мопеде решили объехать его справа вместо того, чтобы сделать это слева. Это и привело к ДТП. На место выезжали сотрудники ДПС.

Комментаторы канала выразили негодование по поводу безразличия родителей, которые позволяют малолетним детям использовать такую опасную «игрушку». Они утверждают, что эти дети как попало катаются во дворах и даже по дорогам, не подозревая об опасности.

Многие считают, что родителей следует наказать штрафом в пользу пострадавшей и в пользу государства. А один комментатор высказал мнение, что такую технику нужно просто изымать, ибо штрафы в пять тысяч рублей не мотивируют ни родителей, ни детей быть осторожными.