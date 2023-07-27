Продажу алкоголя ограничат в Барнауле в День города 2 сентября

День города в Барнауле пройдет 2 сентября 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

2 сентября, в День города, в Барнауле ограничат продажу алкоголя, сообщили в администрации города.

Соответствующее постановление подписал мэр Вячеслав Франк. В нем говорится, что предприятиям розничной торговли рекомендуют не продавать алкоголь и пиво 2 сентября с 9 до 21 часа.

Отмечается, что такую меру вводят ежегодно для обеспечения порядка в местах скопления людей.

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