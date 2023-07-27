Молодежь Алтая может принять участие в конкурсе «Микрогранты»

Участвовать могут жители в возрасте от 14 до 35 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В условиях современной геополитической обстановки особую важность приобретают общественно значимые проекты, направленные на борьбу с идеологией экстремизма и терроризма среди молодежи, на поддержку межкультурного общения и международного сотрудничества, а также на развитие гражданской идентичности.

Молодые жители Алтайского края в возрасте от 14 до 35 лет имеют возможность принять участие в грантовом конкурсе под названием «Микрогранты», который организован Федеральным агентством по делам молодежи. Этот конкурс предоставляет возможность молодежи внести свой вклад в укрепление общественной стабильности и безопасности России.

Каждый участник может представить не более одной заявки по одной из 18 номинаций, включая проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи (#защищай), поддержку межкультурного диалога и международного сотрудничества (#объединяй), а также на содействие развитию гражданской идентичности (#береги).

Конкурс состоится с 3 июля по 3 августа 2023 года. Проекты должны быть реализованы в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года. Участники могут получить грант в размере от 5 до 100 тысяч рублей.

Регистрация на конкурс проходит на сайте ФГАИС «Молодежь России».