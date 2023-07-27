На Алтае утонул многодетный отец, спасая чужих детей

27 июля водолазы будут искать тело утонувшего
Фото: Олег УКЛАДОВ
26 июля на Алтае в реке Чарыш утонул 31-летний мужчина. Он спасал детей, но погиб сам, сообщают очевидцы в тг-канале «Инцидент Барнаул».
По словам свидетелей, мужчина спас двоих чужих детей. Однако сам угодил в воронку. Все произошло на глазах у его жены.
Отмечается, что у пары четверо детей. 27 июля водолазы будут искать тело утонувшего.
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