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НовостиПроисшествия27 июля 2023 5:35

На Алтае утонул многодетный отец, спасая чужих детей

Все произошло на глазах у его жены
Александра Сапожкова
27 июля водолазы будут искать тело утонувшего

27 июля водолазы будут искать тело утонувшего

Фото: Олег УКЛАДОВ

26 июля на Алтае в реке Чарыш утонул 31-летний мужчина. Он спасал детей, но погиб сам, сообщают очевидцы в тг-канале «Инцидент Барнаул».

По словам свидетелей, мужчина спас двоих чужих детей. Однако сам угодил в воронку. Все произошло на глазах у его жены.

Отмечается, что у пары четверо детей. 27 июля водолазы будут искать тело утонувшего.

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