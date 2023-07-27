На Алтае браконьер выловил более 3 тонн рачков артемии из озера Кучукское

Рачков вернули в природную эко-систему Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

На Алтае завершили расследование уголовного дела о незаконном вылове рачков артемии. Обвинение в браконьерстве предъявили жителю Благовещенского района 1976 года рождения, сообщили в ГУ МВД по региону.

Мужчина собирал рачков на стадии цист на берегу озера Кучукское. При этом он не имел разрешения и квоты на добычу ценных биоресурсов.

- Улов он поместил в мешки, погрузил в прицеп мотоцикла «Урал», который специально для этого модернизировал, и перевез домой, - рассказали в полиции.

За четыре дня браконьер добыл более 3 тонн артемии. Рачков обвиняемый намеревался продать перекупщикам в соседний регион. Во время осмотра его места жительства было изъято 89 мешков с цистой артемии и мотоцикл.

Уголовное дело возбуждено по ст. 256 УК «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ущерб превысил 3 млн рублей. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Отмечается, что рачков вернули в природную эко-систему.

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