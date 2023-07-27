Из-за коммунальной аварии часть жителей Барнаула осталась без воды

Сейчас выход воды на поверхность остановлен Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула, проживающие по адресам: ул. Лиственничная, 44-62, 81-119 и ул. Багрянная, 54-58, на время остались без холодного водоснабжения, сообщили в мэрии.

Причиной стала коммунальная авария на водопроводной сети по адресу: ул. Багряная, 60/ Лиственничная, 117. По данным «Барнаульского водоканала», произошел износ стального оборудования. Сейчас выход воды на поверхность остановлен.

Чтобы получить более подробную информацию, можно обращаться по тел. 500-101 (справочная водоканала) и 47-51-83 (диспетчерская служба администрации Индустриального района).