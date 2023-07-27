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НовостиПроисшествия27 июля 2023 2:52

МЧС опубликовало фото со страшного пожара в Рубцовске

В Рубцовске 27 июля полыхало производственное здание
Александра Сапожкова
Пожар в Рубцовске 27 июля 2023

Пожар в Рубцовске 27 июля 2023

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало фото со страшного пожара в Рубцовске, который произошел ранним утром 27 июля.

По данным ведомства, горело производственное здание одного из предприятий на ул. Трактовая.

- В работе были задействованы 16 человек личного состава и шесть единиц техники, - рассказали в МЧС.

На данный момент горение ликвидировано. Причина возгорания пока на называется.

Уточняется, что во время пожара никто не пострадал.

Пожар в Рубцовске 27 июля 2023

Пожар в Рубцовске 27 июля 2023

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар в Рубцовске 27 июля 2023

Пожар в Рубцовске 27 июля 2023

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю