МЧС опубликовало фото со страшного пожара в Рубцовске

Пожар в Рубцовске 27 июля 2023
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовало фото со страшного пожара в Рубцовске, который произошел ранним утром 27 июля.
По данным ведомства, горело производственное здание одного из предприятий на ул. Трактовая.
- В работе были задействованы 16 человек личного состава и шесть единиц техники, - рассказали в МЧС.
На данный момент горение ликвидировано. Причина возгорания пока на называется.
Уточняется, что во время пожара никто не пострадал.
Пожар в Рубцовске 27 июля 2023
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Пожар в Рубцовске 27 июля 2023
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю