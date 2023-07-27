Молния оставила без лифтов жителей барнаульской 16-этажки

Новые платы могут обойтись в 100 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители 16-этажного дома на ул. Э. Алексеевой, 10, (ЖК «Космонавты») на протяжении пяти дней вынуждены пользоваться лестницей. Удар молнии оставил без единого лифта жильцов первого подъезда, сообщает «Толк».

Ежедневно забираться вверх по лестнице могут не все. Особенно соседи переживают за инвалида-колясочника, который живет на 12-м этаже и теперь не может покинуть квартиру.

Другая жительница дома в соцсетях рассказала о том, что на днях она вызвала скорую, но медики якобы отказались подниматься на 15-й этаж.

В УК и организации, обслуживающей лифтовое хозяйство, занимаются проблемой, но точных прогнозов пока не дают. По словам мастера, в лифтах подъезда №1 сгорели электронные платы. Сейчас они находятся на экспертизе в Новосибирске. И если окажется, что они не подлежат восстановлению, придется заказывать новые. А стоимость новых может превысить 100 тыс. рублей.

Отмечается, что подъезде №2 после удара молнии лифты также вышли из строя, но один из них удалось починить оперативно.

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